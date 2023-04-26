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Сегодня, 20:30

Россиянам рассказали, что обязательно должно лежать в дачной аптечке

Алина Савинова
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Врач высшей категории Иван Руссу рассказал, что точно должно быть в дачной аптечке.

По словам специалиста, в дачной аптечке должны лежать лекарства от кишечного отравления — активированный уголь, смекта, энтеросгель. Кроме того, следует запастись «Фесталом», «Креоном», которые помогут разгрузить печень и поджелудочную, имодиумом от диареи, терафлю или колдрексом от простуды, отривином и тизином от насморка, парацетамолом и ибупрофеном от температуры.

«Средства, которые найдутся не в каждой аптечке, но все же могут оказаться необходимыми: гипотермический пакет (который мы храним в морозилке и можем приложить к ушибу, вывиху, чтобы снизить отек, или к гематоме в попытках остановить ее распространение), гемостатическая губка (специальное вещество, которое поможет быстро остановить кровотечение из раны или ссадины). И обязательно иметь на каждой даче солнцезащитные средства, чтобы не обгореть, и пантенол против ожогов. А также репеллент от комаров и клещей, которые уже активизируются», — приводит «Life.ru» слова Руссу.

Источник: https://life.ru/p/1575051
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