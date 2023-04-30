Россиянам рассказали, как не столкнуться с отравлением в майские праздники

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как избежать отравления в майские праздники.

Специалист рекомендует сократить употребление горячительных напитков, более тщательно подходить к выбору продуктов для приготовления шашлыков и отказаться от майонеза.

«При отравлении щадящую диету необходимо соблюдать до семи-десяти дней, поскольку организму нужен не один день для восстановления. Отмечу, что, если признаки отравления сопровождаются непрекращающиеся рвотой, температурой, сыпью на теле, нужна помощь врача», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.