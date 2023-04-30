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Сегодня, 20:30

Россиянам рассказали, как не столкнуться с отравлением в майские праздники

Алина Савинова
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Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как избежать отравления в майские праздники.

Специалист рекомендует сократить употребление горячительных напитков, более тщательно подходить к выбору продуктов для приготовления шашлыков и отказаться от майонеза.

«При отравлении щадящую диету необходимо соблюдать до семи-десяти дней, поскольку организму нужен не один день для восстановления. Отмечу, что, если признаки отравления сопровождаются непрекращающиеся рвотой, температурой, сыпью на теле, нужна помощь врача», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.

Источник: https://life.ru/p/1576009
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