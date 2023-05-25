Россиянам рассказали, как выбрать правильную подушку для сна

Врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, что подушку следует выбирать исходя из позы, в которой человек привык спать.

«Когда вы собираетесь заснуть, полежите несколько минут на спине, на боку и на животе. Посмотрите, какая поза из них кажется вам наиболее удобной. Если вы провели полчаса на животе и не заснули, вероятно, это не ваша любимая позиция», — приводит «Life.ru» слова Сурненковой.

Специалист отмечает, если человек спит на животе, ему понадобится мягкая и довольно плоская подушка, которая позволит шее оставаться на одной линии с позвоночником. Если кто-то привык спать на спине, ему подойдет подушка средней толщины, чтобы немного поддерживать шею. А тем, кто спит на боку, врач рекомендует подобрать более толстую и жесткую подушку.

«Если вы спите в смешанном режиме и вам комфортно в разных положениях в течение ночи, ищите подушку средней толщины и немного мягче, чтобы ее можно было удобно использовать в разных положениях. Если вы склонны храпеть, лучше спать на боку. Вы, скорее всего, будете храпеть, если будете спать на спине», — добавила специалист.