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Сегодня, 20:00

Россиянам рассказали, почему стоит отказаться от диетических продуктов

Алина Савинова
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Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что диетические продукты порой могут нанести серьезный вред организму.

«Нарушение баланса БЖУ (белки — жиры — углеводы): и слишком жирная, и обезжиренная пища наносит серьезный вред здоровью. Нужно не только считать калории, но и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в своем рационе. Йогурт 0%-ной жирности не нейтрализует жирный ужин, поглощенный за день до», — приводит «Life.ru» слова Микитюк.

Диетолог отметила, что растительное диетическое молоко является для организма совершенно пустым, так как оно не содержит нужного костям и зубам человека количества кальция. Обезжиренные молочные продукты, по ее словам, тоже не являются очень полезными.

Источник: https://life.ru/p/1565260
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