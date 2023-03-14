0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:19

Россиянам рассказали, продажи каких народных средств для лечения простуды выросли в феврале

Алина Савинова
Telegram Дзен

Аналитики продаж Ozon рассказали, что в феврале этого года в интернет-магазине на 32% выросла продажа народных средств для профилактики и лечения простуды. Об этом информирует «Life.ru».

Как отмечает источник, популярна стала продукция с эхинацеей, которую берут в таблетках, капсулах или в составе витаминных комплексов — с витамином С, цинком, шиповником, рыбьим жиром, омегой-3.

Также в феврале на площадке выросли продажи витамина С. На третьем месте по популярности оказался прополис. Его купили на 79% больше, чем в феврале прошлого года. Продажа вяленой клюквы увеличилась на 64%, а меда — на 51%. Продажи грудного сбора, который народ использует для лечения простуды, выросли на 64%.

Меньше всего внимания россияне проявляют к имбирю, малиновому варенью, сушеной малине и лимонам.

Источник: https://life.ru/p/1564911
0
Читайте также
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог объяснила, почему бывает трудно сказать «нет»