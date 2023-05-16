Россиянам рассказали, стоит ли сушить белье на улице

Врач-гигиенист Константин Кривошонок рассказал, как правильно сушить белье на улице.

«С точки зрения физики гораздо эффективнее и быстрее сушка белья в лютый мороз, нежели в жаркий летний день. В сухом морозном воздухе мокрое белье сначала «замерзает» — вся вода превращается в лед, который затем постепенно испаряется из ткани благодаря сухости окружающего воздуха. Сушка на морозе избавляет от лишней влажности в доме, дарит вещам аромат свежести, а отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов. При температуре же воздуха несколько выше нуля, когда нет сублимации, процесс сушки будет куда более длительным и малоэффективным, в том числе для целей обеззараживания», — приводит Life.ru слова специалиста.

Также Кривошонок рассказал, обеззараживает ли солнечный свет ткань.

«Солнечный свет, конечно, обеззараживает, но не настолько, тем более в РФ есть регионы с совсем малой инсоляцией. Можно ли при сушке на улице занести в белье клещей и прочих насекомых? Маловероятно. Если, конечно, не сушить в поле с высокой травой», — добавил он.

По словам специалиста, вещи в городе лучше сушить на балконе, так как воздух в мегаполисе содержит сплошные выхлопные газы и химические примеси.