Россияне признались в нехватке живого общения и встреч с друзьями

Редакция KP.RU представила результаты опроса на тему того, как повлияло внедрение гаджетов на их жизнь. По замечаниям многих респондентов, общение все чаще происходит в формате онлайн, а живые встречи с друзьями и близкими чрезвычайно редки, что не может не огорчать, сообщает KP.RU.

Так, каждый третий россиянин говорит, что ему не хватает живого общения и ему бы хотелось видеться со своими друзьями чаще. А еще 14% признаются, что со временем все реже и реже встречаются с товарищами, что очень их огорчает.

«Никакие звонки и сообщения не заменят живого общения, но сейчас все заняты работой, семьей. Приходится довольствоваться телефоном и интернетом. А так хочется видеть живого человека», — делится участник опроса.

Более того 3% вообще признались, что из-за развития технологий, появления гаджетов, удаленной работы и других факторов начали чувствовать себя одинокими и отрезанными от всего мира.

Однако другую половину россиян все устраивает. Многие уверены, что гаджеты, наоборот, помогают поддерживать отношения с приятелями и знакомыми, с которыми не получается часто видеться из-за занятости или дальних расстояний.

«У меня есть самая близкая подруга, и мы с ней ежедневно общаемся и через гаджеты и в реальной жизни. Нам гаджеты не мешают, а помогают», — рассказывает одна из участниц опроса.

Так, 11% опрошенных говорят, что часто видятся со своими друзьями, живого общения им хватает и никаких проблем из-за развития технологий они не испытывают.

Еще 22% россиян говорят, что живого общения им хватает, хотя с друзьями они видятся не так часто. В конце концов, есть же и другие дела, семья, работа.

А вот 16% вообще заявляют, что не испытывают потребности в живом общении со своими друзьями. Этим людям достаточно звонков и переписок. Достаточно знать, что их друзья всегда с ними на связи и не важно, как далеко они находятся в этот момент, и когда с ними можно будет увидеться вживую.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.

Напомним, ранее специалисты рассказали, что если человек страдает от дефицита живого общения, то у него могут начать развиваться различные заболевания, также страдает мозг и человек теряет способность логически рассуждать, анализировать, составлять планы. Кроме того из-за социальной изоляции падает концентрация внимания и страдает память.