Россияне рассказали, к каким врачам боятся идти даже во взрослом возрасте

Треть россиян признались, что испытывают страх при походе к врачу.

Согласно опросу «Life.ru», 34% россиян опасаются походов к врачу. Из них 20% боятся медиков определенных специализаций. Отмечается, что наибольший дискомфорт вызывают походы к стоматологам (21%), онкологам (20%), травматологам (8%), хирургам и гинекологам (по 6%). При этом 14% участников опроса заявили, что боятся вообще всех врачей. У 48% фобия на врачей появилась уже во взрослом возрасте.

Почти половина из тех, кто боится врачей (42%), признались, что откладывали приемы из-за страха, а 28% ждали, что «пройдет само». 53% россиян не могут ответить, чего именно они опасаются.