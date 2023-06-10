Россиянкам раскрыли, какие гинекологические проблемы могут скрываться за плохим настроением

Врач-гинеколог Ольга Будаева рассказала, что за плохим настроением, усталостью и депрессией может стоять медицинская причина.

По словам врача, основной причиной ухудшения самочувствия за 5-7 дней до наступления менструации является гормональная перестройка. Кроме того, перепады настроения и снижение полового влечения могут быть симптомами гиперпролактинемии из-за гормонального нарушения или даже опухоли гипофиза.

Специалист добавила, что, если у женщины в характере преобладают истерические черты, это может сказаться на развитии психосоматических гинекологических заболеваний по типу синдрома хронических тазовых болей.

«Следует помнить, что любое заболевание вызывает тревогу и плохое настроение. Не оттягивайте поход к врачу. Правильная диагностика недуга, подбор терапии изменят вашу жизнь, и она заиграет новыми красками», — приводит «Life.ru» слова Будаевой.