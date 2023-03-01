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Сегодня, 11:15

Российские студенты разработали омолаживающий крем из паутины

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/wirestock
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В студенческом стартапе SilkIns из Санкт-Петербурга разработали белки для создания крема, заживляющего порезы, устраняющего пигментные пятна и акне, а также омолаживающего кожу буквально за одну-две недели. Возможным это стало благодаря ингредиентам на основе паутины пауков-птицеедов и нити шелкопряда, стимулирующих внутриклеточные процессы. Насекомые дают особый вид материала, при правильной обработке которого получается суспензия для будущего крема. Об этом сообщает сайт РИА Новости.

Разработка студентов уже прошла испытания и доказала эффективность. «Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80%. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу, самый большой орган в организме человека, приходится огромное количество повреждений и влияний извне», — поделился основатель проекта Дауди Дауддин.

Первая линейка продукции уже готова. Сейчас организаторы стартапа получают патент в России, а летом планируют подать заявку в международные инстанции и открыть собственную лабораторию.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать хороший крем для рук.

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