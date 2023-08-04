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Сегодня, 08:50

Российские ученые нашли способ определить дефицит йода у женщин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Девушка на приеме у эндокринолога.
Фото Freepik/freepik
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Ученые Тюменского медицинского государственного университета разработали универсальный маркер, который поможет определить недостаток йода в женском организме. По словам специалистов, значительная часть регионов России относится к территориям с йодным дефицитом разной степени тяжести. Об этом 3 августа сообщили на портале РИА «Новости».

Дефицит йода приводит к различным проблемам со здоровьем — от умственной отсталости при тяжелом йодном дефиците до небольших отклонений в интеллектуальной сфере при легкой его степени. Кроме того, нехватка йода может стать причиной бесплодия, нарушения течения беременности, мертворождения, врожденных аномалий и повышенной детской смертности.

Нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что несмотря на частую проблему йододефицита, назначать специальные препараты должны исключительно специалисты после осмотра и соответствующих анализов. «Многие, причем не только в регионах, где наблюдается дефицит йода, включают в рацион йодированную соль на постоянной основе. Поэтому прежде чем употреблять какие-то витамины или БАДы с йодом, нужно убедиться в его дефиците. Избыток йода может стать причиной не меньших проблем, чем его дефицит», — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что нарушить работу щитовидной железы может не только длительный дефицит или избыток йода, но и безуглеводная диета.

Ранее, 14 июня, мы рассказывали о симптомах и методах лечения щитовидной железы.

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Медицина
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