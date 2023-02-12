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Сегодня, 13:45

Российские ученые выяснили, в каком возрасте закладываются факторы, влияющие на тягу к алкоголю

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Ученые из Лаборатории исследований рынка труда и Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ выяснили, что некоторые качества, формирующиеся в детстве и подростковом возрасте, определяют «вероятность злоупотребления спиртным и сокращают степень влияния образования». Об этом рассказали на портале Naked Science.

На благополучие человека, его образованность и даже продолжительность жизни могут влиять личностные черты. Иначе их называют некогнитивными навыками, это: открытость новому опыту, ответственность, общительность, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Они же, как выяснили исследователи, влияют на тягу к алкоголю. При этом формируются когнитивные навыки преимущественно в семье, где главный пример — это родители.

Была изучена информация о более, чем 10 000 человек. Учитывались их пол, возраст, образование, доходы, семейное положение, место жительства, национальность, религиозная принадлежность и прочее. Респондентам также задали ряд вопросов для определения некогнитивных навыков и отдельно об употреблении спиртного.

По результатам исследования, больше всего пьют люди в возрасте 30-39 лет и менее образованные. Также выяснилось, что мужчины употребляют алкоголь вчетверо больше женщин. Воздерживаются от спиртного чаще люди с высоким уровнем ответственности и доброжелательности, в большей степени интроверты. Исполнительные, дисциплинированные, эмоционально стабильные пьют в среднем вдвое меньше тех, кто этими качествами не отличается.

Главный вывод, который сделали ученые — образование связано с риском злоупотребления алкоголем не напрямую, а именно через личностные черты. Поэтому, чем раньше у ребенка начнут формироваться позитивные навыки (добросовестность, эмоциональная стабильность и прочие), тем меньшую тягу к алкоголю он будет иметь человек в зрелом возрасте.

Ранее наши эксперты уже рассказывали о 8 шагах, которые помогут избавиться от алкогольной зависимости.

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