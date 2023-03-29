Российские ученые запатентовали технологию 3D-печати спинных имплантов

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Специалисты из Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого запатентовали технологию печати спинных межпозвоночных имплантов с помощью специальной компьютерной программы на 3D-принтере. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».
В качестве материала ученые использовали сплав ВТ1-0 титанового порошка из лаборатории университета — он хорошо приживается в организме. «Петербург вновь подтвердил статус центра мировых инноваций в области медицины. Поздравляю всю команду с этим успехом. Уверен, что впечатляющие открытия продолжатся и в будущем», — прокомментировал работу исследователей губернатор Александр Беглов. После того, как специалисты проведут все необходимые тесты, подобные импланты смогут использовать в каждой больнице.
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