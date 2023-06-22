Российский миллиардер скончался на МРТ. Когда процедура опасна?

В Швейцарии скончался миллиардер, сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков. Мужчине было всего 42 года. Трагедия произошла во время проведения МРТ с контрастным веществом. Об этом сообщают «Известия». Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», действительно ли обычная процедура МРТ может быть так опасна и в каких случаях. «После введения контрастного вещества у мужчины началась сильнейшая аллергическая реакция — анафилактический шок. Спасти его не удалось. У кого может возникнуть аллергия на «контраст»? У всех. Другой вопрос, возможно ли со стопроцентной точностью спрогнозировать ее появление? Увы, нет», — заявила эксперт.

По словам Натальи Перовой, перед введением контрастного вещества возможно провести кожный тест. Однако отрицательная реакция не гарантирует отсутствие аллергии. В случае положительного кожного теста вводить контрастное вещество точно нельзя. «Если у вас есть какая-то аллергия, то перед проведением диагностических процедур с контрастный веществом лучше всего пройти консультацию у аллерголога в индивидуальном порядке для выявления возможных реакций. Собрав анамнез, при необходимости назначив обследование, врач сможет рекомендовать время проведение процедуры и назначит премедикацию — фармакологическую подготовку пациента к анестезии и оперативному вмешательству», — порекомендовала специалист. С целью премедикации применяется комбинация различных препаратов, например седативных, антигистаминных, антихолинергических средств и анальгетиков.