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Симптомы перекрестной аллергии: комментарий врача
Здоровье

Сегодня, 17:15

1 мин.

Аллерголог перечислила симптомы перекрестной аллергии

Мария Маковей
Автор
Девушка чихает
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Педиатр, аллерголог-иммунолог Альбина Лютоева в беседе с «СЭ» заявила, что проявления перекрестной аллергии зависят от индивидуальных особенностей организма. Однако есть ряд характерных симптомов заболевания.

Первый из них — зуд и покраснения кожи, которые могут проявляться в виде кожных высыпаний, экземы и крапивницы. Указывать на болезнь могут чихание, насморк и заложенность носа.

Также возможны симптомы со стороны пищеварительной системы, например, тошнота, рвота, диарея и боли в животе.

«При появлении признаков отечности горла, языка и лица нужно немедленно обратиться к врачу», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, у некоторых людей перекрестная аллергия может вызвать осложнения в виде одышки и приступов астмы.

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