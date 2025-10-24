Сомнолог назвал опасные для сна позы

Сон на спине может отрицательно влиять на продолжительность жизни и ухудшать состояние пациентов с проблемами венозного оттока крови из головы. Об этом kp.ru заявил руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Александр Калинкин.

По его словам, в таком положении может возникнуть гипоксия — дефицит кислорода, что грозит ухудшением работы сердца и мозга. Во сне на животе давление приходится на внутренние органы, что тоже не полезно для здоровья, добавил эксперт.

«В большинстве случаев положение на боку действительно можно считать оптимальным. При этом многие не могут контролировать себя во время сна, часто переворачиваются, спят в любом положении. У меня, например, есть пациенты, которые ночью забрасывают руки вверх», — подвел итог специалист.