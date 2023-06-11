Сомнолог назвал основные причины недосыпа россиян

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире «Радио 1» рассказал, что одна из основных причин недосыпа россиян — храп. При этом недосып снижает работоспособность, скорость реакции и иммунитет, повышает риск развития инфекционных заболеваний и онкологии. «Иногда человек спит положенное количество часов, но просыпается невыспавшимся. У этого есть несколько причин. Например, он может захрапеть и разбудить сам себя, поэтому его сон будет неполноценным», — пояснил специалист.

Как отметил Павел Кудинов, еще одной из частых причин недосыпа может быть апноэ, при котором во время сна останавливается дыхание.

Ранее мы рассказывали, можно ли выспаться за три часа, как за шесть.