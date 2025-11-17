Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам
Здоровье

Сегодня, 17:15

1 мин.

Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото Drazen Zigic, iStock

Попытка наверстать упущенный сон в выходные дни чревата осложнениями в начале рабочей недели, подъем в понедельник становится особенно тяжелым. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Врач объяснила, что часто в субботу и воскресенье люди спят дольше из-за хронического недосыпа в будни, при этом разница во времени пробуждения между рабочими и выходными днями может достигать шести-семи часов.

«Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — предостерегла Черкасова.

Она добавила, что привычка отсыпаться в выходные грозит тем, что в понедельник человек будет ощущать себя разбитым, истощенным и испытывать непреодолимое желание спать.

Правильный сон: сколько часов надо спать, нормы по&nbsp;возрасту, лучшее время.Правильный сон: как спать так, чтобы чувствовать себя бодрым

ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
Читайте далее
Трихолог рассказала, чем опасна ежедневная сушка волос феном