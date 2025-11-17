Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам

Попытка наверстать упущенный сон в выходные дни чревата осложнениями в начале рабочей недели, подъем в понедельник становится особенно тяжелым. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Врач объяснила, что часто в субботу и воскресенье люди спят дольше из-за хронического недосыпа в будни, при этом разница во времени пробуждения между рабочими и выходными днями может достигать шести-семи часов.

«Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — предостерегла Черкасова.

Она добавила, что привычка отсыпаться в выходные грозит тем, что в понедельник человек будет ощущать себя разбитым, истощенным и испытывать непреодолимое желание спать.