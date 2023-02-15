Сомнолог Новиков рассказал, какие привычки мешают выспаться

Врач-сомнолог Максим Новиков назвал привычки, от которых нужно избавиться, чтобы начать высыпаться.

«Дефицит сна в первую очередь бьет по памяти, вниманию и настроению. Чем сильнее недосып, тем сложнее организму. Из-за недосыпа в организме нарушается гормональный обмен. В фазе медленного сна благодаря вырабатываемым гормонам у нас идет переработка всех жировых запасов. Организм находит клетки, которые отвечают за онкологию, и направляет иммунную систему убрать их, то есть сам себя подчищает.

Попытка заставить себя тут же заснуть — огромная ошибка. В нашем организме множество механизмов, которые запускают сон. Также можно принять теплый душ, добавив приятные ароматы, включить расслабляющую музыку или посмотреть спокойный и приятный фильм. Такие ежедневные «сонные» ритуалы намекнут мозгу, что пришло время расслабиться и уснуть. Также для комфортного засыпания следует проветрить комнату», — приводит «Life.ru» слова Новикова.

Также сомнолог отметил, что знание своей личной нормы сна позволит грамотно спланировать режим. Он посоветовал обратить внимание на то, во сколько вы ложитесь и просыпаетесь, когда отдыхаете от ежедневной рутинной работы. Еще одной причиной сложного засыпания он назвал поздний ужин.