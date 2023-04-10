Сомнолог объяснил, почему если спать без пижамы, можно похудеть

Врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков рассказал «СЭ», что если спать без пижамы, можно похудеть. «Трудно поверить, что такая простая одежда, как пижама, может оказать влияние на наше самочувствие. Когда во сне нам жарко, выделяется особый гормон, повышающий аппетит и тормозящий обмен веществ. Если же вы спите без одежды — метаболизм усиливается, что способствует похудению. Но есть еще несколько причин, чтобы спать без нее», — заявил эксперт. По его словам, отсутствие пижамы помогает быстрее заснуть, поскольку, переходя в «режим отдыха», тело понижает температуру на несколько градусов, а когда вы раздеваетесь — тело остывает и быстрее начинает посылать сигналы сна. «Для засыпания температура кожи должна быть ниже 30°C. Это не только помогает быстрее заснуть, но и лучше спать. Температура окружающей среды между 15,6-19,4°C поддерживает фазу быстрого сна, которая успокаивает наше тело и разум, обеспечивает качественный отдых», — пояснил врач.

Максим Новиков обратил внимание на то, что сон без одежды уменьшает стресс и беспокойство. «Если вы засыпаете быстро, ваше тело вырабатывает меньше кортизола — гормона, вызывающего стресс. На вас нет одежды, которая путается в простынях и переворачивается, что может разбудить посреди ночи», — подчеркнул специалист. Кроме того, сон с другим человеком дает контакт «кожа к коже», который способствует выделению окситоцина и уменьшает стресс.

Сон голышом также улучшает состояние кожи, позволяет ей дышать. Особенно благотворно это влияет на здоровье интимных органов, которым не хватает воздуха из-за тесного нижнего белья, средств ежедневной гигиены и других факторов. Сон без одежды снижает риск кожных заболеваний, таких как стопа атлета, которая возникает из-за влажной стесненной кожи, и даже способствует выработке мелатонина — гормона, замедляющего старение. «Конечно, спать в пижаме удобно, и для многих сон без одежды — настоящий дискомфорт. Если вам психологически сложно спать без одежды, вы чувствуете в ней защищенность, лучше спать в пижаме и не вводить себя в зону дискомфорта», — подытожил Максим Новиков.

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