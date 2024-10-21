Сомнолог объяснила, что такое «мостик в сон»

Сомнолог Людмила Тимошина рассказала «СЭ» о такой эффективной технике быстрого засыпания, как «мостик в сон».

Суть данного метода заключается в создании определенного ритуала, то есть действия или цепочки действий, которые человек выполняет ежедневно перед сном. По словам эксперта, мозг начинает постепенно привыкать к тому, что после определенных вещей следует переход ко сну. Поэтому процесс засыпания проходит быстрее и спокойнее.

«Отсюда название техники: «мостик» — это связующее звено между сном и бодрствованием», — отметила медик.

Также доктор добавила, что изначально эта техника применялась для быстрого засыпания младенцев. Например, у ребенка создавались определенные ассоциации на сон — похлопывания по спине, колыбельная, покачивания. После них организм понимал, что пришло время отдыха. Затем взрослые заметили, что и для них «мостик в сон» является эффективным средством в борьбе с бессонницей.