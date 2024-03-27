Сомнолог объяснила, почему снятся вещие сны

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Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова в беседе с «СЭ» заявила, что вещие сны напрямую связаны с особенностями работы человеческого мозга.

По ее словам, ночью мозг продолжает анализировать информацию и моделировать ситуации. Поэтому может получиться некий прогноз будущего, который многими воспринимается как вещий сон.

«Человеку может присниться какой-то сценарий, способный решить проблемы. Но это не способность «видеть будущее», а ночные аналитические возможности мозга», — добавила эксперт.