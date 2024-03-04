Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Сомнолог ответила, чем опасен храп для здоровья
Здоровье

4 марта, 12:45

1 мин.

Сомнолог ответила, чем опасен храп для здоровья

Мария Маковей
Автор
Мужчина спит.
Фото yasinemir/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-сомнолог Анастасия Гломадо в беседе с RT заявила, что храп возникает из-за расслабленных мышц глотки, которые приводит в движение вдыхаемый воздух. Мышцы начинают вибрировать и слышится характерный звук.

При этом доктор отметила, что храп опасен для здоровья. Так при увеличении амплитуды колебаний стенки глотки просвет верхних дыхательных путей может оказаться полностью перекрытым. В этом случае воздух перестает попадать в легкие.

«Из-за частых эпизодов удушья со снижением концентрации кислорода в крови у человека появляется сонливость на протяжении всего следующего дня, головные боли», — уточнила сомнолог.

По словам Гломадо, острый и хронический недостаток кислорода во время сна приводит к повышению артериального давления, нарушениям ритма сердца, развитию инфаркта миокарда и инсульта.

«Тяжелая форма апноэ сна у детей ведет к выраженному синдрому дефицита внимания и гиперактивности, к отставанию физического и психического развития», — подчеркнула медик.

Также доктор добавила, что лечение храпа будет зависеть от его причины. Иногда достаточно изменить положение тела во время сна с помощью специальных подушек и других приспособлений.

«При появлении первых признаков храпа следует обратиться к специалисту, чтобы он установил причину и помог наиболее эффективно от нее избавиться», — заключила врач-сомнолог.

Аллергия на&nbsp;цветение: что это, симптомы, профилактика, причины, диагностика. Аллергия на цветение: причины, симптомы, лечение
Медицина
Советы и рекомендации
1
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Аллерголог назвала причины появления аллергии на цветение