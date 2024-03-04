Сомнолог ответила, чем опасен храп для здоровья

Врач-сомнолог Анастасия Гломадо в беседе с RT заявила, что храп возникает из-за расслабленных мышц глотки, которые приводит в движение вдыхаемый воздух. Мышцы начинают вибрировать и слышится характерный звук.

При этом доктор отметила, что храп опасен для здоровья. Так при увеличении амплитуды колебаний стенки глотки просвет верхних дыхательных путей может оказаться полностью перекрытым. В этом случае воздух перестает попадать в легкие.

«Из-за частых эпизодов удушья со снижением концентрации кислорода в крови у человека появляется сонливость на протяжении всего следующего дня, головные боли», — уточнила сомнолог.

По словам Гломадо, острый и хронический недостаток кислорода во время сна приводит к повышению артериального давления, нарушениям ритма сердца, развитию инфаркта миокарда и инсульта.

«Тяжелая форма апноэ сна у детей ведет к выраженному синдрому дефицита внимания и гиперактивности, к отставанию физического и психического развития», — подчеркнула медик.

Также доктор добавила, что лечение храпа будет зависеть от его причины. Иногда достаточно изменить положение тела во время сна с помощью специальных подушек и других приспособлений.

«При появлении первых признаков храпа следует обратиться к специалисту, чтобы он установил причину и помог наиболее эффективно от нее избавиться», — заключила врач-сомнолог.