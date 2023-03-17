Сомнолог рассказал, что такое полифазный сон, который, как считается, повышает продуктивность

Пульмонолог, сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин рассказал «СЭ» о том, чем отличается полифазный от обычного режима сна. «Последний уровень полифазного сна называется Uberman, или «режим сверхчеловека». Следуя этому методу, человек делит день на шесть коротких периодов сна по 20-30 минут и чередует их с равномерными периодами бодрствования примерно по четыре часа», — пояснил эксперт.

Сторонники полифазного сна считают, что подобное изменение режима ведет к повышению продуктивности и креативности. Однако большинство специалистов настроены скептически. «Сомнологи не приветствуют полифазный сон. Спустя некоторое время он приводит к нарушению режима, бессоннице и обострению хронических заболеваний», — предупредил Дмитрий Дуйкин.

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