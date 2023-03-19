Сомнолог Сурненкова рассказала, что делать, если человек много спит и не высыпается

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова назвала несколько причин, почему человек может долго спать, но не высыпаться.

По словам медика, сонливость проявляется на фоне недостаточной длительности отдыха, а также при некоторых заболеваниях и состояниях.

«Усталость может произойти на фоне психического или физического истощения, а также на фоне некоторых заболеваний, таких как анемия, гипотиреоз или даже рак. Но, какой бы сильной ни была усталость, она не приводит ко сну», — приводит «Life.ru» слова Сурненковой.

Как отмечает специалист, чтобы не допустить нарушение сна, следует соблюдать некоторые правила. В первую очередь необходимо ложиться в постель только при наступлении сонливости. Также врач советует за восемь часов до полноценного отдыха ограничить потребление кофеина. Кроме того, за два часа до сна нужно отказаться от решения рабочих вопросов, просмотра новостей и фильмов.