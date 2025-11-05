Сомнолог заявила, что откладывание будильника может служить тревожным сигналом

Привычка откладывать будильник далеко не безобидная рутина. Такое поведение может сигнализировать о серьезных нарушениях сна. Об этом сообщила сомнолог Елена Колесниченко в разговоре с «Газетой.Ru».

Ежедневный перенос подъема часто сигнализирует о хроническом дефиците сна или его плохом качестве.

«При нарушениях сна, например при апноэ (кратковременные остановки дыхания во время сна. — Прим. ред.), сон фрагментирован, и даже при достаточной длительности он не дает ощущения отдыха, что приводит к повторному нажатию будильника и трудному пробуждению», — прокомментировала эксперт.

Другая возможная причина — синдром задержки фазы сна. Подобное расстройство сбивает циркадные ритмы, не давая засыпать «вовремя». «Человек просто не может уснуть раньше, чтобы раньше проснуться, поэтому он рано утром несколько раз непроизвольно откладывает будильник», — отметила Колесниченко.

Нарушения сна также может вызвать неподходящее спальное место. Если матрас или подушка уже износились или эти предметы изначально были неправильно подобраны в магазине, сон становится поверхностным — утром человек не чувствует себя отдохнувшим, даже если провел в кровати достаточно часов.