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Сегодня, 20:15

Создатель косметики назвала лучшее средство для нежных пяток

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Нежная кожа пяток.
Фото Freepik//valuavitaly
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Руководитель компании по производству натуральной косметики «КоММеК Органик» Евгения Чумаченко специально для СЭ назвала лучшее средство для нежных пяток. «Даже самый изысканный педикюр не будет выглядеть эффектно, если ноги недостаточно ухожены. Трещины на пятках могут быть не только некрасивыми или неудобными, но и достаточно болезненными, мешать нормальной ходьбе. В сложных случаях ранки могут инфицироваться и возникать нагноение, которое плохо и медленно заживает», — предупредила специалист.

Чтобы не допустить образования новых трещин и ускорить заживление старых, Евгения Чумаченко посоветовала внимательно следить за состоянием ног, давать им отдых, носить удобную обувь из натуральных материалов, делать гимнастику, разгружающую стопы, и обеспечивать им должную гигиену. «Сделать кожу стоп нежной и избавить ее от трещин поможет крем с мочевиной 30 процентов — это идеальное средство для ухода за кожей стоп, склонной к растрескиванию. В такой высокой концентрации мочевина не только увлажняет, но и размягчает утолщенный роговой слой, возвращая стопам мягкость и нежность, ускоряя заживление», — резюмировала создатель натуральной косметики.

Ранее, 23 июня, мы рассказывали, как предотвратить появление мозолей и натоптышей.

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