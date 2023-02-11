Создатель органической косметики рассказал, чем отличается бальзам от кондиционера для волос

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин специально для «СЭ» рассказал, в чем разница между бальзамом и кондиционером для волос. С уходовыми средствами он знаком не понаслышке, поскольку лично создает натуральную, органическую косметику, в том числе и для волос. «Кондиционер защищает волосы от агрессивных воздействий внешней среды, действует поверхностно, помогая восстановить естественный рН и сгладить чешуйки кутикулы волоса. Бальзам питает, увлажняет, придает блеск и эластичность», — пояснил профессор.

По словам Александра Савелова-Дерябина, кондиционер наносят по всей длине волос, оставляя на 1-2 минуты. «Бальзам же рекомендуется наносить на корни и по всей длине волос, при этом время воздействия более длительное — до 20 минут. Это позволяет напитать корни волос активными веществами», — рассказал профессор.

При выборе, Александр Савелов-Дерябин рекомендовал руководствоваться состоянием волос. «Если волосы нуждаются в восстановлении, предпочтение лучше отдать бальзаму. При отсутствии выраженной ломкости, сухости и перхоти — подойдет классический кондиционер. Он поможет поддерживать здоровое состояние волос и придаст ухоженный вид», — резюмировал профессор, не исключая возможность и совместного, последовательного использования кондиционера и бальзама.