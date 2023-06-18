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Сегодня, 00:45

Специалист назвал признаки ранней деменции

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Пожилой мужчина.
Фото Freepik/freepik
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Опасное заболевание продолжает молодеть, поэтому крайне важно знать о первых признаках. Так, доктор Сухейл Хуссейн отметил, что при всех типах деменции с самого начала меняется поведение человека — на это стоит обратить внимание, рассказали на портале «Доктор Питер».

Один из первых признаков начинающейся деменции — повышенная раздражительность. Агрессия может выражаться на словах или физически, вплоть до бросания предметов и ударов.

Человек, у которого развивается деменция, может быть абсолютно уверен в том, чего не было. Например, событие или разговор.

При начинающейся деменции могут появиться резкие комментарии и измениться взгляд на прежние вещи. В том числе меняется и чувство юмора — смешным кажется то, что раньше было для человека жестоким, или шутки могут вызывать теперь обиду.

Иногда у людей возникает дезориентация — они начинают путать привычные дела. Например, завтрак готовить на ужин, спать днем вместо ночи, забывают или путают имена и названия мест.

Ранее мы рассказывали о продуктах, из-за которых стареет мозг.

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Медицина
Советы и рекомендации
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