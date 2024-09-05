Специалист назвал средство, которое нужно включить в осенний уход

Доктор биологических наук Николай Ковалев рекомендует женщинам включить в осенний уход питательные маски для лица. По его словам, осенью кожа особенно нуждается в дополнительном питании.

«Идеально подойдет маска с коллагеном, ведь коллаген — главный белок нашей кожи, который поддерживает овал лица, упругость, ее сияние и свежесть, оказывая тем самым лифтинг-эффект», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».



Особое внимание специалист советует обратить на морские ингредиенты. Ковалев подчеркивает, что они имеют высокую степень сходства с организмом человека на молекулярном уровне и могут эффективно восполнить нехватку микроэлементов.



«Например, красная икра в составе играет роль «проводника» для проникновения других питательных элементов в глубокие слои кожи. А омега-3 разглаживает мелкие морщинки и выравнивает кожный рельеф», — заключил доктор биологических наук.