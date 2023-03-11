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Сегодня, 21:45

Специалист назвала основные правила ухода за бородой и усами

Ольга Стрельникова
Мужская борода.
Фото Freepik/master1305
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Создатель бренда мужской косметики Наталья Галактионова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о правилах ухода, которые помогут отрастить красивую густую бороду и усы. По ее словам, основными вспомогательными средствами при этом будут бальзам, масло и щетка средней жесткости. «Основная задача бальзама для бороды — придание ей формы и снятие зуда, с которым сталкиваются все мужчины в процессе отращивания. Бальзам лучше использовать с утра каждый день, равномерно распределяя по всей бороде специальной щеткой», — пояснила эксперт. Бальзам также питает и восстанавливает волоски бороды, благодаря чему она выглядит ухоженной и держит аккуратную форму на протяжении всего дня. Смывать его не нужно — он впитается в течение 15 минут и не оставит жирного эффекта.

Вместе с бальзамом хорошо использовать масло, которое поможет отрастить волосы в тех местах, где их меньше. Наносить его следует после того, как вы приняли вечерний душ. «Сразу после душа борода становится мягкой и чистой. Это время идеально подходит, чтобы нанести питательное масло. Тогда борода в полной мере впитает все полезные микроэлементы, витамины и жирные кислоты натуральных масел», — резюмировала Наталья Галактионова.

Ранее мы рассказывали о том, почему у мужчин не растут усы и борода.

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Советы и рекомендации
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