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Сегодня, 17:20

Специалист объяснил, откуда берется неприятный запах пота

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
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Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», с чем связан неприятный и порой специфический запах пота. «Причиной тому могут быть различные факторы, такие как генетика, диета, гигиена и состояние здоровья. Сам по себе пот не имеет аромата — это бактерии на нашей коже расщепляют его и создают неприятный запах», — пояснил специалист.

Повлиять на запах пота, по словам Георгия Суреняна, может чрезмерное потоотделение, стресс, гормональные изменения, инфекции и некоторые лекарства. «Иногда запах указывает на скрытые проблемы со здоровьем, такие как диабет, нарушения в работе щитовидной железы, заболевания почек или печени», — предупредил Health-коуч.

Если вы чувствуете необычно сильный или неприятный запах пота, следует посетить дерматолога, эндокринолога или терапевта, чтобы исключить ряд заболеваний. «И конечно, не надо забывать, что соблюдение правил гигиены, например, ежедневный душ и использование антиперспирантов, зачастую помогает справиться с неприятным запахом», — резюмировал Георгий Суренян.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пользоваться дешевым парфюмом и подделками.

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Медицина
Советы и рекомендации
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