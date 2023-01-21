Специалист объяснил, почему может кружиться голова

Врач-невролог Александр Комаров в интервью порталу«Москва-24» рассказал, что головокружение — непростой многофакторный синдром. «Он может развиваться не только из-за прямых причин, связанных с вестибулярным аппаратом, но и из-за косвенных, например, связанных с анемией», — пояснил медик.

Александр Комаров отметил, что в числе причин, способствующих появлению головокружения, кислородное голодание, низкий гемоглобин, анемия. Кружиться голова может и при нарушениях функции печени — печеночной энцефалопатии, а также при интоксикации. «Еще одна причина головокружения — нарушение мозгового кровообращения. Оно может быть хроническим или острым, когда нарушается кровоснабжение участка мозга», — заключил невролог.