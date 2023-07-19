Специалист объяснила, как защититься от энтеровирусной инфекции

16 июля на портале «Блокнот» сообщили о трех лабораторно подтвержденных случаях заражения энтеровирусной инфекцией в Ростовской области. Рост числа заболевших энтеровирусом — сезонное явление. Однако, благодаря мерам профилактики случаев заболевания с каждым годом становится все меньше: если в 2017 их было около ста, то в этом году — всего три.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, как обезопасить себя и близких от энтеровирусной инфекции, передаваемой воздушно-капельным путем при контакте с инфицированными людьми или загрязненными предметами.

«Для защиты от энтеровирусной инфекции рекомендуется соблюдать личную гигиену: мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой, тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, использовать антисептики для обработки рук, пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую воду. Купаться только в разрешенных местах, максимально стараясь не глотать воду из водоемов и бассейнов. Однако основной метод защиты от энтеровирусной инфекции — вакцинация», — заключила специалист.

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