Специалист по питанию рассказала о продуктах, усугубляющих целлюлит

Health-коуч и специалист по питанию Елена Доронкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что избавиться от целлюлита можно, если скорректировать свой рацион. К примеру, именно слишком частое употребление жирных, копченых и других продуктов и блюд, провоцирующих задержку жидкости, может привести к образованию и усилению «апельсиновой корки». Поэтому из рациона придется убрать майонез, фастфуд, суши и роллы, белый рис, белый хлеб, все изделия с пшеничной мукой, соленья и копчености. Также эксперт посоветовала сократить потребление соли и сделать акцент на фруктах, овощах и других полезных продуктах.

Что еще провоцирует появление целлюлита и, как от него избавиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».