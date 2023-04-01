Специалист предупредил, в каких случаях кашель — опасный признак

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов специально для «СЭ» рассказал, когда кашель становится опасным признаком. «Кашель традиционно остается частой причиной обращения к врачу. Иногда это симптом банальной простуды, но порой и признак более опасного заболевания», — пояснил специалист. По его словам, кашель возникает в ответ на любое раздражение дыхательных путей: носа, гортани, бронхов. К нему может привести пыль в воздухе, аллерген, мокрота в просвете бронха, инородные тела, а порой даже опухоли дыхательной системы и головного мозга.

Марат Фаррахов отметил, что чаще всего кашель проходит самостоятельно даже без лечения, но есть тревожные симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу и провести обследование. Например, если кашель не исчезает и даже усиливается по истечении трех недель от его начала, или приступы будят среди ночи. Если мокрота отходит с неприятным запахом, имеет необычный цвет или примесь крови — нужно срочно обратиться к врачу. Также это следует сделать, если во время кашля (или даже без такового) вы слышите в груди посторонние звуки (хрип, свист, гудение), ощущаете осиплость голоса, если кашель сопровождается чувством нехватки воздуха, невозможностью сделать вдох полной грудью и даже приводит к предобморочному состоянию.

Кашель, как опасный симптом, может сопровождаться повышенной температурой, плохим самочувствием, дискомфортом в груди, изжогой, снижением веса тела, несмотря на адекватное полноценное питание. «Если вы страдаете хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, у вас есть сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, онкологическое заболевание в стадии активного лечения (особенно химиотерапии или лучевой терапии), при появлении кашля незамедлительно обращайтесь к врачу», — предупредил Марат Фаррахов.

Специалист напомнил, что диагностикой и лечением кашля занимаются терапевты и пульмонологи. Однако по показаниям могут быть привлечены гастроэнтерологи, неврологи, аллергологи, фтизиатры, онкологи и прочие врачи.

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