Специалист предупредила о признаках укуса клеща

Специалист диагностической лаборатории Алена Гуляева в беседе с РИА Новости рассказала, что симптомами укуса клеща могут быть покраснение кожи, зуд, повышение температуры тела, головная боль, понижение артериального давления, учащенное сердцебиение, высыпания, увеличение лимфоузлов и слабость.

Чтобы защититься от укуса, Алена Гуляева порекомендовала носить закрытую светлую одежду — так клеща легче заметить и избежать укуса. «Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшим листьям и веткам). Чтобы их было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, максимально защищающую кожу», — пояснила эксперт.

Если клещ уже оказался на коже, Алена Гуляева посоветовала обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Когда такой возможности нет — его придется удалять самостоятельно с помощью пинцета или специальных выкручивателей, купить которые можно в аптеке. Самого клеща необходимо сдать в лабораторию на анализ и следовать дальнейшим указаниям специалистов.

Ранее мы рассказывали, как защитить домашних питомцев от клещей.