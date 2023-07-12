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Сегодня, 11:15

Специалист рассказала, чем чревато употребление алкоголя для подростков

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Молодые двушки пьют алкоголь.
Фото Freepik/master1305
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В Оренбурге врачи областной детской клинической больницы спасли подростка, получившего токсическое отравление алкоголем. Мальчик поступил в тяжелом состоянии, и на протяжении суток медики боролись за его жизнь. Благодаря совместным усилиям реаниматологов и токсиколога интоксикацию удалось снять. Позднее выяснилось, что ребенок употребляет спиртное с десятилетнего возраста, а также курит вейпы. Случай не единичный, отметили в ведомстве. Об этом 10 июля сообщили на сайте издания «Российская газета».

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что способность к детоксикации у организма развивается только с возрастом, в полной мере примерно к 25 годам. Это генетически обусловленные факторы, их природу не обмануть. «Более того, у ряда взрослых слабая детоксикация алкоголя, табака, ксенобиотиков и других токсических компонентов может быть ограничена или полностью «выключена» в силу мутации гена. Таким людям просто противопоказаны вредные привычки. А для ребенка или подростка алкоголь — прямой путь к разрушению иммунитета и мозга», — подчеркнула эксперт. По ее словам, из-за алкоголя лейкоциты (иммунные клетки) становятся вялыми и пропускают опасные вирусы и бактерии, что приводит к частым простудам, слизистая желудка и кишечника — воспаленной, что провоцирует не только боли и вздутия, но и аллергии, а также повышает риск ранней онкологии органов ЖКТ. «Наконец мозг, молодые нейроны просто съеживаются, а краткосрочная память в процессе алкогольного сна не переходит в долгосрочную. Поэтому и снижаются умственные способности, а также наблюдается эффект «не помню, что было накануне». Табак и алкоголь вообще не совместимы с понятием здоровье», — заключила Галина Хусаинова.

Ранее, 5 марта, мы рассказывали, как отучить подростка от курения вейпа.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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