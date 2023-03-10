Специалист рассказала, как пить разные виды минеральной воды

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Натуропат Екатерина Александрова рассказала «СЭ», что содержащиеся в минеральной воде вещества могут быть полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, проблемах с желчным пузырем и нарушениях электролитного баланса. «Минеральная вода не одинакова. Она бывает столовой, лечебно-столовой и лечебной», — пояснила эксперт. Две последние употребляют короткими курсами по индивидуальным показаниям, тогда как столовую воду можно пить ежедневно.
Екатерина Александрова порекомендовала обращать внимание на упаковку — вся информация о наименовании воды, ее составе, источнике, степени минерализации и показаниям к применению должна быть указана. Также перед употреблением не забудьте ознакомиться с инструкцией.
Как подобрать минеральную воду, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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