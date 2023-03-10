0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:45

Специалист рассказала, как пить разные виды минеральной воды

Ольга Стрельникова
Наливает воду в стакан.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Натуропат Екатерина Александрова рассказала «СЭ», что содержащиеся в минеральной воде вещества могут быть полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, проблемах с желчным пузырем и нарушениях электролитного баланса. «Минеральная вода не одинакова. Она бывает столовой, лечебно-столовой и лечебной», — пояснила эксперт. Две последние употребляют короткими курсами по индивидуальным показаниям, тогда как столовую воду можно пить ежедневно.

Екатерина Александрова порекомендовала обращать внимание на упаковку — вся информация о наименовании воды, ее составе, источнике, степени минерализации и показаниям к применению должна быть указана. Также перед употреблением не забудьте ознакомиться с инструкцией.

Как подобрать минеральную воду, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянам рассказали, какие запахи помогают снимать стресс