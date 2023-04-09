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Сегодня, 13:25

Специалист рассказала о плюсах и минусах грудного вскармливания

Ольга Стрельникова
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог
Женщина кормит грудью ребенка сидя.
Фото Freepik/freepik
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Врач акушер-гинеколог, фунгонутрициолог и натуропат Татьяна Симонова рассказала «СЭ» о плюсах и минусах грудного вскармливания. «Материнское грудное молоко — самый оптимальный способ кормления детей первого года жизни. Оно полностью соответствует особенностям метаболизма ребенка раннего возраста и обеспечивает формирование базового уровня здоровья», — пояснила специалист.

Среди плюсов грудного вскармливания Татьяна Симонова отметила эмоциональный и физический контакт матери и ребенка, обеспечивающий ему спокойствие, коммуникабельность, чувство защиты, развитие интеллекта, поведенческой и психологической реакции, сбалансированный пищевой рацион по нутриентам (БЖУ, элементы, витамины), оптимальный для пищевой системы ребенка и формирующий здоровую микрофлору. Также врач подчеркнула, что грудное молоко всегда под рукой и не требует дополнительных затрат.

Минусы, по словам Татьяны Симоновой, могут возникнуть в случае противопоказаний к раннему прикладыванию со стороны матери или ребенка, а также при длительном вскармливании (свыше двух лет). Последнее способствует усталости, негативному психологическому воздействию и зависимости у ребенка и матери.

Ранее мы рассказывали о правилах, которые помогут сохранить спокойствие молодой маме.

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