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Сегодня, 12:35

Специалист рассказала, в каком случае можно ходить на каблуках без вреда для здоровья

Ольга Стрельникова
Ноги после обуви на каблуке.
Фото Freepik/fabrikasimf
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Инструктор ЛФК и йоготерапевт Наталья Сырчина рассказала «СЭ», что долго ходить на каблуках без вреда для здоровья можно лишь в одном случае. «Если мы говорим о невысоком, толстом и устойчивом каблуке высотой примерно в пару сантиметров, то на нем можно ходить весь день», — пояснила специалист. По ее словам, важен не только каблук, но и колодка обуви, которая должна быть удобной и не пережимать ногу.

Однако если каблук выше 2 см, Наталья Сырчина предупредила, что вес тела будет уходить на пальцы, что очень вредно для ног. «Из-за этого начинает расти косточка у большого пальца или, как ее еще называют, халс вальгус, а также образуется плоскостопие и появляются боли в ногах», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали об эффективных упражнениях для ног.

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