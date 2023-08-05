Специалисты объяснили, как нехватка и избыток сна влияют на организм

Долгий сон в выходные дни способен увеличить риск сердечных приступов, ожирения и инсультов — всему виной нарушение привычных биоритмов человека. Чтобы их «сбить», достаточно полутора часов. К такому выводу пришли британские ученые, оценив информацию по 934 здоровым людям, которые спали примерно по семь часов в сутки. Даже небольшое отклонение от режима сна приводило к увеличению количества кишечных бактерий, вызывающих сердечные приступы, ожирение и инсульты. Об этом 4 августа сообщили на портале «Царьград».

Значительный вред организму наносит и бессонница. В беседе с СЭ академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова подчеркнули, что во время сна организм восстанавливается, а если времени на это не хватает — человек будет в разбитом состоянии. В результате происходят нарушения в психике, ошибочно работает мозг, нервная система, возникают сбои в сердечно-сосудистой системе и иммунитете.

Применять средства для улучшения сна специалисты не советуют. «Химические медикаменты в большей степени могут отключить собственные защитные функции организма, кроме того, они вызывают привыкание. Человек подсаживается на химические препараты, а это последняя фаза разрушения. Чтобы восстановить качество сна, нужно для начала прекратить есть на ночь, смешивать пищу (лучше практиковать раздельное питание), не перегружать ЖКТ и печень, восполнить дефициты, предварительно сдав анализы. Только комплексный подход к здоровью поможет решить проблему», — заявили Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова.

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