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Сегодня, 21:45

Специалисты объяснили, как защититься от рака кожи

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Девушка в шляпе и закрытой одежде.
Фото Freepik/freepik
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14 июля врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова на сайте издания «Подмосковье сегодня» рассказала, что снизить риск заболевания раком кожи (меланомы) поможет отказ от пребывания под открытыми солнечными лучами без защитных средств. По ее словам, солнечная радиация может способствовать развитию меланомы. «Снизить риски достаточно просто: нужно пользоваться косметикой с SPF-фактором и стараться не находиться под палящим солнцем с 11 до 16 часов», — пояснила специалист.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова подтвердила СЭ, что под палящим солнцем скорее можно получить ожоги и спровоцировать меланому, чем здоровый загар. «Решение: шляпа с широкими полями, просторная длинная одежда и SPF не менее 50 для лица. На участки тела, которые прикрывает одежда, крем можно не наносить. Для открытых мест солнцезащитные средства обязательны», — заключила эксперт.

Ранее, 11 октября 2022 года, мы рассказывали, как определить рак кожи на ранних стадиях.

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Советы и рекомендации
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