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Сегодня, 20:05

Специалисты предупредили об опасности варикоза

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ноги девушки.
Фото Freepik/freepik
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Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова предупредила о том, что варикоз — опасное заболевание, а не косметический дефект. «Из-за варикоза кровь уже не может циркулировать нормально — возникает застой. При этом человек часто испытывает боли в ногах и жалуется на отечность. Застою крови способствуют нарушения клапанного аппарата вен на ногах. Такие изменения часто возникают в период беременности из-за гормонального дисбаланса и увеличения массы тела», — отметила специалист. Об этом 1 августа сообщили на портале Pravda.ru.

Велнес-коуч клуба «1-й Биохакинг Фитнес на Вернадского» Олеся Платонова-Губинская рассказала СЭ, что при варикозе нужно обратить внимание на рацион. «Категорически запрещено употреблять пищу, которая может вызвать застой крови и ухудшить кровообращение в венах. К ней относится жирная и жаренная еда, белый хлеб, сдобная выпечка, сладости, сладкие напитки, сиропы, копчености, продукты с обилием соли, алкоголь, кофе и черный чай. Рекомендуется употреблять больше свежих овощей и фруктов, заменять жирные продукты на белковую пищу, такую как рыба, курица, тофу и бобы, пить больше воды и уменьшать потребление калорий», — заключила эксперт.

Ранее, 16 сентября 2022 года, мы рассказывали о причинах, симптомах и лечении варикоза.

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Советы и рекомендации
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