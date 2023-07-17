Специалисты предупредили об опасных источниках канцерогенов

14 июля в беседе с изданием «Вечерняя Москва» руководитель Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова рассказала, какая упаковка для продуктов может навредить здоровью. Так, коробки от пиццы не подлежат переработке, поскольку картон пропитывается жиром. Поэтому производители, чтобы сделать упаковку водонепроницаемой и устойчивой к жиру, обрабатывают ее полифторалкильными веществами, известными как «вечные химикаты» и «вечные загрязнители окружающей среды».

«К ним относятся около 9000 химических веществ, наиболее известные такие как: GenX, PFBS, PFOA, PFOS», — пояснила специалист. По ее словам, PFAS вызывают заболевания щитовидной железы, печени, почек, бесплодие, различные виды рака и болезнь Альцгеймера. «Кроме того, они снижают иммунитет и делают человека более уязвимым к таким вирусам, как COVID-19», — предупредила Наталья Соколова.

Заведующий отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Руслан Басанов рассказал «СЭ», что самый распространенный фактор возникновения онкологии именно канцерогены. «В окружающей среде большое количество канцерогенов. Они воздействуют на организм и существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Самый распространенный из них — табак, который приводит к 22% всех смертей от рака», — заключил медик.

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