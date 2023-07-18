Специалисты рассказали, что полезно и вредно в пожилом возрасте

14 июля врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что среди главных ошибок пожилых людей: недостаточная или, наоборот, чрезмерная физическая активность, несбалансированное питание и самолечение, в частности препаратами, которые посоветовали им знакомые, а также неправильное, а иногда и опасное сочетание лекарств. «Когда лекарства принимаются вместе, они могут не сочетаться либо ослаблять или ухудшать действие друг друга. Здесь нужна помощь специалиста, врача, который все это скоординирует и расскажет, какие препараты когда принимать», — пояснила медик.

Врач-кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал «СЭ», что правильно подобранные поливитаминные комплексы и БАДы в том числе могут быть полезны пожилым людям. Они содержат необходимые для поддержания эластичности и проницаемости сосудистой стенки вещества, защищают от свободных радикалов, способствуют заживлению и даже рассасывают тромбы. Но не нужно забывать, что прием витаминов не может полностью компенсировать отказ от здорового питания.

«Есть множество продуктов, не менее полезных: оливковое масло, орехи, сухофрукты, рыба, темный шоколад, зеленые яблоки, виноград, болгарский перец, грейпфрут. В теплое время года для выработки витамина D полезно и под солнышком погреться, но опять же в допустимых нормах, а не до ожогов, и исключая период наиболее активного солнца с 10 до 17 часов», — рассказал врач.

Ранее, 9 июня, тренер по йоге рассказала, какие упражнения полезны пожилым.