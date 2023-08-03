Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:35

Специалисты рассказали, как защитить кожу от ожогов

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Солнечный ожог.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

30 июля на сайте издания «Газета.Ру» клинический нутрициолог Анна Государева рассказала, что для эффективной защиты от ультрафиолетовых лучей и красивого загара нужно принимать витамин D3, астаксантин, пикногенол, ресвератрол, Омегу-3 и каротиноиды. «Подготовку к активному загару нужно начинать заранее, прежде всего, с приема витамина D3, если вы не принимаете его на постоянной основе. Научные исследования показали, что он защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи», — пояснила специалист.

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала СЭ, что защититься от солнечных ожогов также поможет ряд правил. «Загорайте только до 11 и после 16 часов, начиная с 15 минут, постепенно увеличивая время. Используйте солнцезащитные крема, обновляя их каждые два часа и после купания, избегайте открытого палящего солнца, носите головной убор и солнцезащитные очки. Если пьете антибиотики тетрациклинового ряда, препараты на основе зверобоя, гормональные контрацептивы, сердечно-сосудистые средства (некоторые), лекарства от угревой сыпи, то от загара лучше отказаться», — посоветовала эксперт.

Кроме того, чтобы избежать неприятных последствий в виде покраснения, кожи, ожогов, аллергических реакций и пигментации, Наталья Перова порекомендовала не использовать косметику с ретиноидами, эфирными маслами бергамота и апельсина.

Ранее, 12 июля 2022 года, мы рассказывали, как выбрать солнцезащитный крем.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врачи назвали неожиданные последствия курения