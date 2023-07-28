Специалисты рассказали о причинах отеков по утрам и не только

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что отеки по утрам и не только могут сопровождать аллергические реакции, инфекционные заболевания, ожоги, а также указывать на возможные проблемы с сердцем и сосудами. Об этом 19 июля сообщили на сайте издания KP.RU.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что отеки могут быть следствием не только заболеваний, но и неправильного рациона, особенно в жару. «К задержке жидкости в организме могут привести сладкие газированные напитки и обилие соленых продуктов, будь то чипсы, соленые орешки и даже пересоленый обед. Не стоит увлекаться и кофе с сахаром — такое сочетание спровоцирует серьезные отеки и проблемы в работе почек», — резюмировал эксперт.

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