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Сегодня, 17:30

Специалисты рассказали об опасности жары и «тропических ночей»

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Закатное солнце.
Фото Freepik/wirestock
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10 августа врач-терапевт Марина Лебедева в беседе с изданием «Известия» рассказала об опасности так называемых «тропических ночей», которые установились в ряде российских регионов. «Повышение температуры воздуха, превышающее нормальные значения в ночные часы, условно называют «тропическими ночами», проводя аналогию с жарким и влажным тропическим климатом. Для средней полосы нашей страны ночные комфортные температуры в июле и августе должны быть около +16 градусов, а влажность не превышать 60%», — пояснила специалист.

По словам Марины Лебедевой повышение ночных температур более +18 градусов связано с опасностью для здоровья. «Это может проявляться в расстройствах и обострении хронических заболеваний прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем», — предупредила медик.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что жара с физиологической точки зрения — период стресса. «Однако такой стресс был испокон веков, и поэтому эволюционно наш организм к нему готов. Важно употреблять больше воды, из расчета: вес, помноженный на 31 и плюс 50%. Можно пить зеленый чай или матча, чтобы избежать обезвоженности, но не более пары чашек», — пояснила эксперт.

Также Галина Хусаинова отметила, что в жару мы изрядно потеем, что хорошо для организма — он избавляется от шлаков, токсинов. «Но с потом, кроме воды, человек теряет важные для организма минералы. Восполнить дефицит элементов помогут огурцы, другие грунтовые овощи и зелень. Хорошо в рацион включать водоросли, морепродукты и различные семена», — заключила специалист.

Ранее, 16 июня, мы рассказывали о правилах поведения в жару.

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Советы и рекомендации
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