Спортивный физиолог заявила, что бег способен обратить старение мозга

Спортивный физиолог и профессиональная бегунья, участница марафонов Анна Гаврилова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала о пользе бега для здоровья мозга.

По ее словам, регулярный бег не только замедляет, но и частично обращает вспять возрастные изменения мозга. Она упомянула исследование, в ходе которого ученые обнаружили, что у бегающих мышей среднего возраста «старые» нейроны формируют новые связи, а критически важные области мозга сохраняют активность.

«Ученые доказательно подтвердили, что многие спортсмены знали интуитивно: регулярные тренировки действительно сохраняют молодость мозга», — прокомментировала Анна.

Эксперт добавила, что годы изучения влияния физической активности на организм позволяют ей наблюдать эти эффекты не только в теории, но и на практике у спортсменов.

«Я наблюдаю за участниками марафонов уже много лет и поражаюсь людям, перешагнувшим 70-летний рубеж, но сохранившим хорошую физическую форму. Мои знакомые бегуны старшего возраста реже болеют и в целом выглядят и чувствуют себя гораздо моложе сверстников, которые ведут малоподвижный образ жизни», — сказала специалист.

Физиолог подчеркнула, что во время бега увеличивается кровообращение, что способствует лучшему снабжению мозга кислородом и питательными веществами. Это, в свою очередь, может усиливать когнитивные функции, такие как внимание, память и способность к обучению.

Кроме того, бег способствует выработке нейротрофических факторов, которые поддерживают здоровье нейронов и способствуют нейрогенезу — образованию новых нервных клеток.

«Физическая активность снижает уровень стресса и тревожности, улучшает настроение за счет выброса эндорфинов и других нейромедиаторов. Все эти эффекты делают бег важным инструментом для поддержания умственной активности и улучшения общего психоэмоционального состояния», — подытожила Гаврилова.